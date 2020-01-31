تيم يهزم زفيريف ويلحق بديوكوفيتش إلى نهائي ميلبورن

فاز النمساوي دومينيك تيم، في معركة بين لاعبين من الجيل الجديد، على منافسه الألماني ألكسندر زفيريف 3-6 و6-4 و7-6 و7-6 ليتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى، اليوم الجمعة، ويضرب موعدا في المباراة الفاصلة على اللقب مع النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

وفي مباراة مثيرة، تخللها توقف بسبب الأمطار وتعطل الإضاءة والكثير من الدراما الجانبية، تجاوز المصنف الخامس عالمياً تيم دومينيك تراجعه في البداية وتسلح بالشجاعة خلال النقاط الحاسمة تحت سقف ملعب رود ليفر، ليضمن المنافسة على اللقب.

ونفذ تيم ضربتين أماميتين سريعتين ليحصل على ثلاث فرص لحسم شوط التعادل في المجموعة الرابعة، ثم حسم النتيجة بعد ذلك سريعا ليتأهل لثالث مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى بعد أن خسر في نهائي فرنسا المفتوحة في آخر مرتين أمام الإسباني رفائيل نادال.

ومع هيمنة الثلاثة الكبار وهم ديوكوفيتش ونادال والسويسري روجر فيدرر على ألقاب البطولات الأربع الكبرى في السنوات الماضية، يسعى تيم لكسر هذه الهيمنة أملا في أن يصبح أول لاعب ولد في تسعينات القرن الماضي يحرز لقبا كبيرا.