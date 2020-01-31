ميسي يريد التجديد مع برشلونة لعام واحد

ذكر موقع "express" أن ميسي ينوي تفعيل البند الذي يتيح له تجديد عقده مع برشلونة لعام إضافي، لينهي بشكل مؤقت مسألة الحديث حول احتمال رحيله عن برشلونة.

أكد موقع "forbes" أن ميسي، الذي ينتهي عقده الحالي مع برشلونة في 2021، يريد التجديد لعام إضافي فقط.

For @ForbesSports on the big news coming out of #Catalonia regarding #FCBlive and Lionel Messihttps://t.co/gO76GAO51N — Tom Sanderson (@TomSandersonBCN) January 31, 2020

​بينما يريد برشلونة أن يمدد ميسي تعاقده مع الفريق لما هو أكثر من عام حتى يغلق هذه الصفحة تمامًا ويضمن بقاء أفضل لاعب في العالم.

ولكن يبدو أن رغبة ميسي تسير في عكس اتجاه رغبة رئيس النادي بارتوميو، لتبدأ التكهنات حول السبب الرئيسي الذي دفع البولجا لهذا القرار.

وكانت بعض المصادر المقربة من برشلونة قد ذكرت أن البرغوث الأرجنتيني قد اختلف مع الإدارة بشأن مصير المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

يذكر أن مسألة تمديد عقد ميسي قد بدأت بنهاية الموسم الماضي وذلك حتى يضمن برشلونة بقاء النجم الأرجنتيني حتى يقرر الاعتزال.