كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام بالعاصمة اليابانية في يوليو المقبل.

وقال كلوب، اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي: "لم نتخذ القرار النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد، وما يجب قوله إلى محمد صلاح عن الموضوع سأقوله إليه على انفراد، وهذا كل ما فى الأمر"، بحسب موقع "كينغ فت".

وأضاف: "لم يتخذ أي طرف قرارا نهائيا بشأن مشاركة صلاح، وأتمنى أن يتواجد الفريق بالكامل فى فترة إعداد للموسم المقبل لكن هذا الأمر يبدو غير ممكن لعدة أسباب".

وتابع "الأولمبياد شيء رائع، لكنها ليست نزهة، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن".

يشار إلى أن تقارير صحفية إنجليزية، كشفت اليوم، عن احتمال نشوب خلاف بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى ويورغن كلوب المدير الفنى للفريق حال إصرار اللاعب المصري على المشاركة مع منتخب بلاده فى دورة الألعاب الاولمبية "طوكيو 2020" الصيف المقبل.

وكانت إدارة المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، حسمت الجدل حول انضمام النجم الدولي محمد صلاح إلى صفوف المنتخب خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، قرر بشكل رسمى ونهائي، استدعاء محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة منتخب الفراعنة.