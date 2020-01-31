دون بيل وهازارد... زيدان يعلن قائمة ريال مدريد المستدعاة في الديربي

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن المباراة المرتقبة لريال مدريد مع جاره اللدود أتلتكو مدريد في منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني، التي أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن القائمة المستدعاة لهذه المواجهة.

يستضيف ريال مدريد يوم غد السبت جاره أتلتكو في لقاء يسعى فيه أصحاب الأرض بكل قوتهم للحصول على النقاط الثلاث التي تبقيهم أسبوعا آخر في سباق لقب الدوري مع الغريم الأزلي برشلونة.

وبالرغم من أدائه الجيد في ححصه التدريبية التي خاضها مع الريال فإن زيزو استبعد الدولي البلجيكي إدين هازارد عن القائمة المعلنة للقاء الديربي، مفضلاً عدم المخاطرة به للاحتفاظ بكامل جاهزيته ولياقته البدنية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد احتدام المنافسات المحلية والأوروبية.

وغاب هازارد عن 14 مباراة منذ انطلاقة الموسم الجاري، ومن المنتظر عودته للمشاركة الأسبوع المقبل أمام ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أو في مواجهة الدوري المقبلة أمام أوساسونا.

وشهدت القائمة التي أعلنها زيدان في مؤتمر صحفي اليوم، غياب الويلزي غاريث بيل وماركو أسينسيو للإصابة، وإبراهيم وماريانو دياز ورودريجو جويس بقرار فني.

وضمت القائمة تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوبي في حراسة المرمى، بالإضافة لداني كارفاخال وإيدر ميليتاو وسيرجيو راموس ورافاييل فاران ومارسيلو وفيرلاند ميندي في الدفاع، و توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وخاميس رودريجيز وإيسكو في الوسط، كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور في الهجوم.