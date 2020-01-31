الاتحاد القطري يعلن طرح تذاكر مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

نشر الاتحاد القطري عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" الموقع الخاص بحجز تذاكر المباراة المرتقبة بين الزمالك والترجي.

كأس السوبر الأفريقي 🏆

🇹🇳 الترجي الرياضي التونسي 🆚 الزمالك المصري 🇪🇬



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ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر يوم 14 فبراير/ شباط المقبل بناء على الموعد المحدد لها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يذكر أن رئيس الزمالك مرتضى منصور قد أعلن أكثر من مرة عن رفضه خوض المباراة في قطر، على الرغم من إرسال القائمة الخاصة باللقاء للكاف.