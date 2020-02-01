فيديو وصور.. الدموع تغلب ليبرون جيمس خلال حديثه عن الراحل كوبي براينت

أمام حضور جماهيري هائل ألقى ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنغليس ليكرز خطابا مشوبا بالعاطفة تكريما لزميله الراحل كوبي براينت قبل أول مباراة للفريق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على أرضه عقب وفاة براينت.

ولقى أسطورة السلة الأمريكية مصرعه وبرفقته ابنته البالغة من العمر 13 عاما وسبعة أخرين، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي.

وفي ملعب ستيبلز سنتر في وسط لوس أنغليس بدأ جيمس حديثه بقراءة جميع أسماء ضحايا الحادث المأساوي التسع ثم ألقى بعد ذلك أرضا بالورقة التي تحمل الكلمة التي أعدها سلفا مفسحا المجال لمشاعره.

وخاطب ليبرون جيمس زميله الراحل قائلا إنه لن يقرأ من الورقة تكريما له "وسأتحدث مباشرة من القلب".

"So in the words of Kobe Bryant, 'Mamba Out,' but in the words of us, 'Not forgotten.' Live on, brother."



—LeBron James during the Lakers' tribute to Kobe pic.twitter.com/qQTHrirN6t — ESPN (@espn) February 1, 2020

ووصف جيمس جمهور الحضور بأنهم أسرة، قائلا: "أعرف أننا في مرحلة ما سنقيم مراسم تأبين لكوبي لكني أعتبر هذا مناسبة للإشادة به وبإنجازاته".

وتابع "هذه مناسبة للإشادة بعشرين عاما من الدم والعرق والدموع والانهاك البدني والتعافي والإصرار على الوصول للقمة".

ولعب براينت 20 موسما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ضمن صفوف لوس أنغليس ليكرز، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة وفاز بلقب البطولة خمس مرات.

LeBron moved by the Lakers tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/1kQwIMqfWW — Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020

وأضاف جيمس "الليلة نحن نحيي ذكرى الشاب الذي جاء هنا وعمره 18 عاما واعتزل وعمره 38 عاما والذي ربما أصبح الأب الأفضل الذي رأيناه خلال أخر ثلاثة أعوام".

وأتم جيمس عن زميله الراحل "كوبي هو أخ لي وطوال مسيرتنا مع اللعبة الشيء الوحيد الذي جمعنا هو الإصرار على تحقيق الفوز والوصول للقمة".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز بورتلاند تريل بليزرز على لوس أنغليس ليكرز بنتيجة 127-119.