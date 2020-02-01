الأمريكية صوفيا كينين تفوز بلقب "أستراليا المفتوحة" للتنس

فازت لاعبة التنس الأمريكية صوفيا كينين بلقبها الأول في مسيرتها الاحترافية ببطولات الجراند سلام، بحصولها على لقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال موقع "كورة" إن كينين فازت باللقب بعد أن تغلبت في المباراة النهائية، اليوم السبت، على الإسبانية جاربيني موجوروزا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (4-6) و(6-2) و(6-2)، وذلك في غضون ساعتين و3 دقائق.

وواصلت كينين بالتالي تفوقها في المواجهات المباشر ة أمام موجوروزا (2-0)، بعد فوزها بالمواجهة الوحيدة السابقة بينهما في الدور الأول من بطولة بكين في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وتحصلت موجوروزا على كسر إرسال سريع لكينين في الشوط الثالث، لتتقدم 3-1، وبعدها رفعت الأمريكية من مستواها وتحصلت على فرصتين لرد الكسر في الشوط الثامن، ونجحت في ذلك بعد خطأ مزودج على الإرسال من اللاعبة الإسبانية.

ونجحت موجوروزا في استعادة الكسر في الشوط التالي مباشرة بفضل صعود مميز على الشبكة، وحسمت المجموعة الأولى لصالحها في غضون 52 دقيقة بعد خطأ مباشر من الخط الخلفي من قبل كينين.

وكان لموجوروزا الأفضلية في المجموعة الأولى بفوزها بـ80% من النقاط على الإرسال الأول مقابل 56% لكينين وتسديدها لـ15 ضربة قاضية مقابل 9 ضربات للأمريكية.