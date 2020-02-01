تستضيفه السعودية.. مفاوضات لإقامة نزال جديد بين نورمحمدوف وماكريغور

ترددت أنباء عن وجود مفاوضات لإقامة نزال بين مصارع الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، والبطل الأيرلندي كونر ماكريغور.

ووفقا لما نشره موقع TMZ، من المتوقع أن تستضيف أراضي المملكة العربية السعودية النزال، وأن تكون قيمته 100 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى أنه في حال فشل تنظيم مواجهة بين حبيب وماكريغور، قد يتم تنظيم نزال بين حبيب والملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر.

Khabib Got $100 Mil Offer to Fight Floyd Mayweather, Manager Says https://t.co/r72hTwqUsp — TMZ (@TMZ) February 1, 2020

يذكر أن حبيب نورمحمدوف، تمكن من الفوز على ماكريغور في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي آخر نزال يخوضه ماكغريغور، فاز على دونالد سيرون الشهير بـ"كاوبوي"، خلال 40 ثانية فقط.