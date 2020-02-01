رئيس الفيفا: لماذا لا تقام كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات

يرغب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تقام كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات وليس عامين، وأن تقام في عام غير الذي تقام فيه كأس العالم للأندية.

وقال السويسري خلال ندوة تطوير المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم الأفريقية المقامة في المغرب: "أتمنى من الكاف إقامة كأس أفريقيا كل 4 سنوات وليس عامين، وخلال الأعوام التي لا تقام فيها كأس العالم للأندية".

ومن المنتظر أن يقوم أحمد أحمد رئيس الكاف بالتعليق على طلب إنفانتينو حين يلقي كلمته في الندوة خلال ساعات.

So, @FIFAcom’s Gianni Infantino is calling for the AFCON to be played every four years? Well, I warned African football about this plan... https://t.co/Imm8HK4kjX pic.twitter.com/uYfCOMoDA3 — Osasu Obayiuwana (@osasuo) February 1, 2020

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تغيير مواعيد إقامة البطولة في السنوات الفردية بدلا من الزوجية، بداية من نسخة 2013.

وكان الهدف من قرار الكاف إبعاد البطولة عن الأعوام التي تقام فيها كأس العالم.

وعقب أن حدد الفيفا منتصف عام 2021 لإقامة كأس العالم للأندية، أعلن الكاف عودة كأس أفريقيا إلى يناير/كانون الثاني 2021 بدلا من يونيو/حزيران.

ويمثل موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية في الشتاء، أزمة لنجوم القارة الذين يحترفون في أندية أوروبية.