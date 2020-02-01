230 مليون جنيه استرليني قيمة إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 230 مليون جنيه إسترليني على صفقات الانتقالات التي أبرمتها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بحسب تقرير لمجموعة الأعمال الرياضية في مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية والمحاسبة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الإنفاق يمثل ثاني أعلى معدل للإنفاق خلال انتقالات منتصف الموسم.

ويبلغ إجمالي الإنفاق على صفقات الانتقال في موسم 2019-2020 بما في ذلك صفقات ما قبل انطلاق الموسم 1.6 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أعلى إنفاق بعد إنفاق الأندية 1.9 مليار جنيه إسترليني في موسم 2017-2018.

وذكر التقرير أن 25% من هذا المبلغ أنفق خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات يوم الجمعة بينما سيطرت صفقات إعارة قصيرة المدة على المشهد.

وقال تيم بريدج، رئيس مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت، "الأندية تركز على تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل وهي لذلك أقل رغبة في المبالغة في الانفاق على صفقات قصيرة المدة في ظل وجود ميزانية محددة سلفا للتعاقدات. هذا دليل إضافي على وجود استراتيجيات بارزة في مجال الانتقالات في السنوات الأخيرة مثل اللجوء إلى عقود إعارة تتضمن في الكثير من الأحيان إمكانية الشراء بعد ذلك إلى جانب التركيز على تطوير المواهب الشابة في أكاديميات الأندية".