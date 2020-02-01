أهداف مباراة ليستر سيتي وتشيلسي 2-2 في الدوري الإنجليزي... فيديو

سيطر التعادل بهدفين لمثلهما، على مواجهة تشيلسي ومضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي ليستر، هارفي بارنز في الدقيقة 54 وبن تشيلويل في الدقيقة 64، فيما سجل أنطونيو روديجر هدفي تشيلسي في الدقيقتين 46 و71.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بـ41 نقطة.