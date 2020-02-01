هدف فوز ريال مدريد على أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني... فيديو

حقق ريال مدريد فوزا غاليا على ضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، في لقاء ديربي العاصمة الذي جمع بينهما، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ 22 للدوري الإسباني.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني قبل مباراته أمام ضيفه ليفانتي غدا الأحد.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد أتلتيكو عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وبات هذا الفوز هو الأول لريال مدريد على جاره أتلتيكو على أرضية ميدانه "سانتياغو برنابيو" منذ 6 مواسم، وتحديدا منذ الفوز عليه في ديسمبر 2012 بثنائية نظيفة.