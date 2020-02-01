أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني 1-1 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

فرط النادي الأهلي في فرصة الفوز على الهلال السوداني مساء اليوم السبت، بعدما تعادلا بهدف لكل فريق، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد تقدم بهدف سجله محمد مجدي "أفشة" في الشوط الثاني، قبل أن يتعادل الهلال عن طريق عبد الرزاق عمر في الدقيقة 90+5 بعدما أهدر الفريق المصري عدة فرص تهديفية محققة.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الأهلي الأول HD pic.twitter.com/bSHmBMRy5V — "صـقـر أهـــــــداف S8R " بث مباريات📺 (@S8R_HD200500) February 1, 2020

وتغلب الأهلي على أحداث الشغب التي شهدها ملعب الجوهرة، من اقتحام بعض الجماهير أرضية الميدان وتدخل قوات الأمن، ما أدى إلى توقف اللقاء لمدة 10 دقائق.

#الهلال_السوداني_الاهلي_المصري

هددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ الهلال السوداني 1-1 HD pic.twitter.com/rpQQlneBzk — "صـقـر أهـــــــداف S8R " بث مباريات📺 (@S8R_HD200500) February 1, 2020

كما ألغى الحكم هدفا ثانيا للهلال بسبب التسلل في الدقيقة 90+8.

وبهذه النتيجة، فإن الأهلي يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا كوصيف لمجموعته برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي برصيد 12 نقطة، ثم الهلال بـ10 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة واحدة.