الزمالك يتراجع عن موقفه ويقرر خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر

استقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر.

ونقل موقع "بطولات"، عن مصدر داخل الزمالك، قوله إن مجلس إدارة القلعة البيضاء وافق على خوض السوبر الأفريقي بعد عرض الملف على بعض الجهات المختصة بالدولة، التي بدورها منحت الضوء الأخضر بالموافقة على المشاركة في اللقاء.

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن موقف الزمالك النهائي رسميا في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده غدا الاثنين.

يذكر أن مباراة الزمالك والترجي ستقام في قطر يوم الـ 14 من فبراير/شباط الجاري، وفقا للموعد الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن رفضه خوض المباراة نظرا لإقامتها في قطر وإشارته إلى وجود خطر على لاعبي فريقه.

يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن، يوم الجمعة، عن طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم بين فريقي الزمالك المصري والترجي التونسي.