ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثامنة

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الأحد، بعد فوزه في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم (3-2).

وجاءت نتائج المجموعات (6-4)، (4-6)، (2-6)، (6-3)، (6-4)، بعد أكثر من 4 ساعات من اللعب.

وكسر ديوكوفيتش (32 عاما)، المصنف الثاني بالبطولة، الإرسال الحاسم في الشوط الثالث بالمجموعة الأخيرة أمام اللاعب النمساوي ليحقق لقبه 17 في البطولات الأربع الكبرى.

The king has returned 👑



After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

وهذه هي المرة الثامنة، التي يفوز ديوكوفيتش فيها باللقب في ملاعب ملبورن، فيما فشل ثيم في الفوز بأول لقب له في بطولات الجراند سلام.