ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثامنة

وجاءت نتائج المجموعات (6-4)، (4-6)، (2-6)، (6-3)، (6-4)، بعد أكثر من 4 ساعات من اللعب.
وكسر ديوكوفيتش (32 عاما)، المصنف الثاني بالبطولة، الإرسال الحاسم في الشوط الثالث بالمجموعة الأخيرة أمام اللاعب النمساوي ليحقق لقبه 17 في البطولات الأربع الكبرى.
The king has returned 👑— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s
وهذه هي المرة الثامنة، التي يفوز ديوكوفيتش فيها باللقب في ملاعب ملبورن، فيما فشل ثيم في الفوز بأول لقب له في بطولات الجراند سلام.
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