رونالدو يواصل التسجيل من ركلتي جزاء ويوفنتوس يحتفظ بالصدارة

سجل كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم خلال الفوز 3-صفر على فيورنتينا ليبقى في الصدارة اليوم الأحد.

ونفذ اللاعب البرتغالي الركلة الأولى أسفل الحارس بارتلومي دراجوفسكي في الدقيقة 40 ثم أرسل الحارس في الاتجاه الخاطئ في الركلة الأخرى بالشوط الثاني رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم رغم سيطرة فيورنتينا في معظم الفترات.

وأضاف المدافع ماتيس دي ليخت الهدف الثالث من ضربة رأس ليزيد احساس فيورنتينا بغياب العدل.

Cristiano Ronaldo keeps going… scoring in his ninth straight Serie A game to bring up his half-century for Juventus.



👕 50 goals

⚽️ 70 games#UCL pic.twitter.com/48rhswAubD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 2, 2020

وحصل يوفنتوس على ركلة الجزاء الثانية بعد تعرض رودريجو بنتانكور لعرقلة من فيدريكو تشيكيريني وسط اعتراضات شديدة من الزوار.

ورفع يوفنتوس، الذي تعافى من الهزيمة 2-1 أمام نابولي الأسبوع الماضي، رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على أودينيزي في وقت لاحق اليوم.

وهذه أول هزيمة لفيورنتينا بعد خمس مباريات في الدوري تحت قيادة جوسيبي اياكيريني الذي حل بديلا للمدرب فينشنزو مونتيلا.