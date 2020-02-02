برسالة وداع مؤثرة... شريف إكرامي يعلن نهاية مشواره مع الأهلي

أصدر شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، بيانا رسميا يعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي (2019-2020)، مؤكدا أنه سيكشف عن خطوته المقبلة حين الاستقرار عليها.

وأكد إكرامي في رسالة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه "لم يكن ينوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكنه رفع الحرج عن مجلس الإدارة مشيرا إلى أن رغبته الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراره بين أسوار النادي الأهلي".

وأضاف صاحب الـ36 عاما -الذي جلس بديلا للحارس الأساسي محمد الشناوي على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة منذ 2017 حتى الآن- أنه "سيبحث عن تجربة جديدة، لافتا إلى أنه سيعود إلى الأهلي يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

يُذكر أن إكرامي عاد إلى الأهلي الذي نشأ فيه منذ الصغر قادما من الجونة في يناير 2010، كما خاض تجربة احترافية مع نادي فينورد الهولندي منذ 2005 حتى 2009 تخللها فترة إعارة مع أنقرة غوجو التركي في نهاية 2008.