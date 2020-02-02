بمساعدة ميسي... مراهق برشلونة يحطم رقما قياسيا

حطم أنسو فاتي مراهق برشلونة، رقما قياسيا خلال خوضه مواجهة ليفانتي في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وسجل فاتي هدفين في شباك ليفانتي خلال الشوط الأول من المباراة، صنعهما له ليونيل ميسي.

وبات فاتي أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ الدوري الإسباني، حيث يبلغ من العمر 17 عاما و94 يوما.

Ansu Fati becomes the youngest player to record a double in La Liga history 🤯✨



(via @LaLigaEN) pic.twitter.com/xFafzEMY97 — ESPN FC (@ESPNFC) February 2, 2020

وحطم فاتي الرقم الذي حمله خوانمي منذ 2010 بتسجيله هدفين لمالاجا في شباك سرقسطة وقتما بلغ 17 عاما و115 يوما.

ورفع فاتي رصيده من الأهداف إلى أربعة في الليغا هذا الموسم، وخمسة في جميع البطولات.