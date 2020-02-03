الشاب أنسو فاتي يدخل التاريخ ويتغلب على ثلاثي ريال مدريد

وسجل المهاجم الشاب فاتي، هدفي الفوز لنادي برشلونة على ليفانتي، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، أمس الأحد، ليصل بذلك إلى الهدف الرابع في الدوري.

وأشارت صحيفة "سبورت" المحلية أن فاتي يتفوق على 3 لاعبين من ريال مدريد، وهم فينسيوس جونيور، ورودريغو غوس، ولوكا يوفيتش، حيث سجل هؤلاء الثلاثة مجتمعين 4 أهداف.

وأضافت الصحيفة أن فاتي سجل أهدافه في 13 مباراة وخلال 582 دقيقة لعب، في حين سجل فينسيوس هدفا واحدا في 18 مباراة، خلال 672 دقيقة.

أما يوفيتش فسجل هدفا واحدا في 21 مباراة، خلال 389 دقيقة، في حين سجل رودريغو هدفين في 16 مباراة، خلال 666 دقيقة.

وفي أغسطس/آب الماضي، دخل أنسو فاتي تاريخ برشلونة خلال الفوز 5/2 على ريال بيتيس، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يشارك مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وعمره 16 عاما و298 يوما.