فيروس كورونا يلقي بظلاله على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس "كورونا" الذي اجتاح الصين.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا جاء فيه: "في ضوء الوضع الحالي وكنتيجة لتفشي فيروس كورونا يرجى العلم أنه بعد مناقشة التطورات مع كل الأطراف المعنية ولضمان سلامة الجميع، قررنا تأجيل بطولة كاس آسيا لكرة الصالات والتي كان مقررا إقامتها في تركمانستان، إلى إشعار آخر".

وتابع البيان: "سوف يراقب الاتحاد الآسيوي الموقف عن كثب، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بمجرد استقرار الوضع".

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 26 فبراير/شباط الجاري وحتى 8 مارس/أذار المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا مقسمة الى أربع مجموعات، تضم الأولى عمان إلى جانب تركمانستان المضيفة وفيتنام وطاجكستان، والثانية لبنان والكويت واليابان وقرغيزستان، والثالثة تضم البحرين وأوزبكستان والصين وإندونيسيا، والرابعة فيها إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية والسعودية.

يذكر أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى، يتأهلون للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا شهر سبتمبر/أيلول المقبل.