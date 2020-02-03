3 أسباب دفعت الأهلي المصري لعدم تقديم شكوى ضد الهلال السوداني

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عدم التقدم بأي شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الهلال السوداني بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وعقب تقدم الأهلي بهدف في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، اقتحم عدد من جماهير الهلال ملعب المباراة، كما قامت الجماهير بإلقاء الزجاجات والمقاعد على لاعبي الأهلي.

وجاء في بيان للنادي أن المارد الأحمر أنه لن يتقدم بشكوى لثلاثة أسباب.

🚨بيان مجلس الإدارة بشأن أحداث مباراة الأهلي و الهلال السوداني بأم درمان في ختام منافسات دور المجموعات. pic.twitter.com/6plzot8c0m — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 3, 2020

الأول، هو تقدير واحترام "العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان".

الثاني هو تثمين الجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني "الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك".

والسبب الثالث هو الحرص الكامل من النادي الأهلي على "ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصة وأن الكاف تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق اللائحة بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة".

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة إثر احتلاله وصافة مجموعته برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن النجم الساحلي المتصدر.