تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز، موعد مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

وتقام المباراة في الأول من مارس/آذار المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي في العاصمة مدريد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش.

¡Tienes una cita con #ElClásico! 📆 Domingo 1 de marzo 🏟 Santiago Bernabéu ⏰ 21:00 horas#LaLigaSantander pic.twitter.com/OTaTPH5qhk — LaLiga (@LaLiga) February 3, 2020

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل السلبي على ملعب كامب نو، وهو اللقاء الذي تم تأجيله في وقت سابق بسبب المظاهرات التي اندلعت في أقليم كتالونيا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نادي برشلونة أقرب ملاحقيه.