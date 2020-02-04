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11:53 GMT04 فبراير/ شباط 2020
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    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

    تعديلات في المباريات بسبب "كورونا"... الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصدر بيانا عاجلا

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    أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، قرارا عاجلا بشأن إجراء تعديلات في المباريات بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

    وأشار الاتحاد الآسيوي في بيان عبر الموقع الرسمي الخاص به، إلى أن ممثلي الاتحادت الستة الأعضاء المشاركة في دوري أبطال آسيا، اتخذوا قرارات بتأجيل جميع المباريات التي تشارك فيها أندية صينية، في الجولات الثلاث الأولى المرتقبة للبطولة القارية.

    وجاء ذلك القرار، خلال اجتماع طارئ عقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور بماليزيا، اليوم الثلاثاء.

    وأشارت إلى أن  جميع المباريات التي تشارك فيها أندية صينية سيتم تأجيلها والبت في أمرها بناء على تقييم الموقف بشأن انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

    وقال الاتحاد إنه سيجتمع مجددا لإمكانية إعادة جدول المباريات المجدولة التي تضم أندية من الصين خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020، مع دراسة مقترح إمكانية عقد تلك المباريات في 16 و17 يونيو/حزيران و23 و24 يونيو.

    ووافق الممثلون على أن يتم تحديد موعد نهائي لاحق لتقييم الموقف قبل كل مباراة بـ21 يوما على الأقل، وسيتم على النادي المضيف ترشيح مكان محايد قبل 14 يوما على الأقل من يوم المباراة.

    ​وقال داتو وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "لقد اجتمعنا في ظروف صعبة، لإيجاد حلول تسمح لنا بلعب كرة القدم، مع ضمان حماية سلامة وأمن جميع اللاعبين والمسؤولين وأصحاب المصلحة والجماهير".

    وتابع: "نحن نقبل أيضًا أن فيروس كورونا يمثل مشكلة أكبر بكثير من مجرد كرة القدم، ونتمنى لجميع أولئك الذين تأثروا بالعودة السريعة إلى الصحة".

    وتأتي قائمة المباريات المتأثرة يومي 11 و12 فبراير، كالآتي:

    - بيرث جلوري الأسترالي × شنغهاي شنهوا الصيني

    - بكين غوان الصيني × إف سي سيئول الكوري الجنوبي

    - سيدني إف سي الأسترالي × شنغهاي الصيني

    - جوانجزو إيفرجراند الصيني × سوون سامسونج بلووينغز الكوري الجنوبي

    وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس "كورونا" الذي اجتاح الصين.

    ​وأصدر الاتحاد بيانا رسميا جاء فيه: "في ضوء الوضع الحالي وكنتيجة لتفشي فيروس كورونا يرجى العلم أنه بعد مناقشة التطورات مع كل الأطراف المعنية ولضمان سلامة الجميع، قررنا تأجيل بطولة كاس آسيا لكرة الصالات والتي كان مقررا إقامتها في تركمانستان، إلى إشعار آخر".

    تابع البيان: "سوف يراقب الاتحاد الآسيوي الموقف عن كثب، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بمجرد استقرار الوضع".

    وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 26 فبراير/شباط الجاري وحتى 8 مارس/أذار المقبل.

    وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 شخصا.

    وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

    وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

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    أخبار رياضة, الصين, فيروس كورونا, الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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