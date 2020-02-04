تورينو يقيل ماتساري ويعين لونجو مدرب الأكاديمية السابق

أعلن تورينو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أنه انفصل عن المدرب والتر ماتساري بعد أربع هزائم متتالية في كل المسابقات وعين مورينو لونجو بدلا منه، اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان: "قرر الرئيس أوربانو كايرو والمدرب والتر ماتساري إنهاء العلاقة الاحترافية بينهما بعد تحليل للموقف الحالي".

ويترك ماتساري ، الذي تولى قيادة تورينو في يناير/ كانون الثاني 2018، النادي في المركز 12 بالدوري بعد سلسلة من الهزائم الثقيلة منها بنتيجة 7-صفر أمام أتلانتا الشهر الماضي.

وأضاف: "يود النادي أن يتوجه بالشكر إلى المدرب وكل أفراد جهازه على الانضباط والعدالة والاحترافية على مدار عامين".

وسبق للمدرب الجديد لونجو اللعب في صفوف تورينو بعدما تدرج بين صفوف الناشئين كما تولى سابقا تدريب أكاديمية الشبان في النادي.