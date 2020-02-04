رئيس الزمالك المصري يذيع تسجيلات لتهديدات يقول إنها من ضابط قطري

قال رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إن أسرته تعرضت لجميع أنواع التهديد بسبب خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى التونسي في قطر.

وعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم الثلاثاء، للحديث عن مشاركة الفريق في المباراة المقررة إقامتها يوم 14 فبراير/شباط الجاري، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأضاف منصور إنه تلقى رسائل تهديد بخطف ابنه أحمد وقتل ابنه أمير، وأشار إلى أنه تلقى رسالة تقول "خاف على قطط النادي"، في إشارة إلى لاعبي الفريق، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وادعى رئيس النادي أن جميع تحركاته مراقبة بـ26 شاشة، معربا عن تمنياته أن تعتذر دولة قطر عن استضافة الزمالك.

وأذاع مرتضى منصور تسجيلات قال إنها لفرد مصري أثناء مكالمته مع ضابط قطري يدعى أبوسنيدة من أجل استعجال قرار اغتياله، حيث أشار إلى وجود حملة شرسة ضده خلال الفترة الأخيرة، بحسب موقع النادي.

وتابع أنه تلقى رسالة تؤكد إيقاف هذه الحملة ضده في حالة اعتذاره لقطر.

وقال: "تلقيت رسالة من الضابط القطري كان نصها بأن سبب كل ذلك هو دعمك وحبك للرئيس السيسي والجيش المصري. نعم أحب السيسي والجيش الوطني المصري المحترم، وأعلم فضله الكبير في إنقاذ بلدنا من المؤامرات الكبيرة خلال السنوات الماضية".

وتساءل: "كيف أخوض مباراة السوبر الإفريقي في وجود كل هذا الكم من التهديدات الصريحة بالقتل".

وتابع رئيس النادي الأبيض بأنه مندهش من إقامة السوبر الأفريقي بين ناديين أفريقيين على ملاعب قطر التابعة لقارة اسيا.

وختم: "الجميع يعلم وجود مقاطعة واضحة ببن مصر وقطر، وليست مصر فقط التي تقاطع قطر بل هناك أكثر من دولة شقيقة آخرى مثل السعودية والإمارات والبحرين".

وأعلن منصور في مناسبات عديدة رفضه فكرة خوض السوبر في قطر لأسباب سياسية وأخرى أمنية.

ويشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية في النسخة الماضية بينما يشارك الترجي التونسي بصفته بطل الدورة السابقة لدوري أبطال أفريقيا.