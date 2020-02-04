نادي الزمالك المصري يؤكد مشاركته في بطولة السوبر الأفريقي بقطر

أكد نادي الزمالك المصري، الفائز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الموسم الماضي، مشاركته رسميًا في بطولة السوبر الأفريقي مع نادي الترجي التونسي.

وفي بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني، قال النادي: "قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في قطر لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي لإسماعيل يوسف عضو المجلس".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي في الرابع عشر من فبراير/ شباط الجاري في الدوحة.

وفي بيان منفصل، قال النادي المصري، إن رئيسه تلقى اتصالًا من عضو المكتبين التنفيذيين بـالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم، هاني أبو ريدة، يفيد بتعهد قطر بتأمين بعثة الزمالك خلال مباراة السوبر. ومن المقرر إرسال التعهد إلى النادي في وقت لاحق.

يأتي ذلك، بعدما طالب منصور في مؤتمر صحفي بضرورة الحصول على تعهد من الدوحة بتأمين بعثة الزمالك قبل السفر لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

قال رئيس نادي الزمالك المصري، إن أسرته تعرضت لجميع أنواع التهديد بسبب خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى التونسي في قطر.

وأضاف منصور إنه تلقى رسائل تهديد بخطف ابنه أحمد وقتل ابنه أمير، وأشار إلى أنه تلقى رسالة تقول "خاف على قطط النادي"، في إشارة إلى لاعبي الفريق، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وأذاع مرتضى منصور تسجيلات قال إنها لفرد مصري أثناء مكالمته مع ضابط قطري يدعى أبوسنيدة من أجل استعجال قرار اغتياله، حيث أشار إلى وجود حملة شرسة ضده خلال الفترة الأخيرة، بحسب موقع النادي.

وتابع أنه تلقى رسالة تؤكد إيقاف هذه الحملة ضده في حالة اعتذاره لقطر.

وقال: "تلقيت رسالة من الضابط القطري كان نصها بأن سبب كل ذلك هو دعمك وحبك للرئيس السيسي والجيش المصري. نعم أحب السيسي والجيش الوطني المصري المحترم، وأعلم فضله الكبير في إنقاذ بلدنا من المؤامرات الكبيرة خلال السنوات الماضية".

وتساءل: "كيف أخوض مباراة السوبر الإفريقي في وجود كل هذا الكم من التهديدات الصريحة بالقتل، الجميع يعلم وجود مقاطعة واضحة ببن مصر وقطر، وليست مصر فقط التي تقاطع قطر بل هناك أكثر من دولة شقيقة أخرى مثل السعودية والإمارات والبحرين".