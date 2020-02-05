ميسي يهاجم إدارة نادي برشلونة

عبر مهاجم برشلونة ليونيل ميسي على "انستغرام" عن استيائه من تصريحات السكرتير الفني للفريق، الفرنسي إريك أبيدال.

ورد ميسي على تصريحات إدارة نادي برشلونة حول المدرب السابق إرنستو فالفيردي، حيث اتهم أبيدال الفريق، وانتقد فالفيردي وأكد أن بعضهم لم يبذلوا كل الجهود اللازمة.

وقال ميسي: "مع احترامي للجميع، أنا لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء لكني أعتقد أنه يتعين على الناس تحمل مسؤولية القرارات التي يتخذونها، واللاعبون مسؤولون عما يحدث في أرض الملعب ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد.. كما على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضا وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها، وأخيرا حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لأنه إن لم تفعل فإنك تسيء للجميع وتثير جدلا بشأن أشياء غير صحيحة".

يذكر أن ميسي انتقد إدارة برشلونة سابقا بشأن اللاعب البرازيلي نيمار وقال إنه "لا يعلم إن قاموا بما يجب لإعادته إلى الفريق".

وتم إقالة فالفيردي في 14 يناير/ كانون الثاني وتم اتخاذ قرار إنهاء العقد مع المدرب بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. كما تم تعيين المدرب الجديد كيكي سيتين.

وترأس فالفيردي الفريق في صيف عام 2017. وقاد برشلونة مرتين للفوز في بطولة إسبانيا. وخرج الفريق في الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام روما الإيطالي بنتائج (4: 1، 0: 3). أما في الموسم الماضي، فخرجت برشلونة من الدور نصف النهائي من البطولة، وخسرت أمام ليفربول الإنجليزي (3: 0، 0: 4).

وسينتهي عقد ميسي مع برشلونة صيف عام 2021 ما يجعل النادي مهدد بخسارة مهاجمه في حال فشل تمديد العقد.