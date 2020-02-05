"هناك قضاء عادل"... تركي آل الشيخ يهدد بغلق الصفحات المسيئة له

هدد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، صفحات التواصل الاجتماعي المسيئة له.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته على فيسبوك: "بكل سهولة... الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك ... ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي ... زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح ".

وكان تركي آل الشيخ قد سخر من فريق الزمالك المصري قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكتب آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدا بمواجهة نادي الزمالك، لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".

وتأهل للدور الربع النهائي 8 فرق منها 6 عربية، هي "الزمالك والأهلي المصريان، الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسيان، الوداد والرجاء المغربيان"، إلى جانب فريقي مازيمبيى الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع، وهم مازيمبيى والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

ويستحيل أن يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الزمالك في الدور الربع النهائي، لكونهما معا في التصنيف الثاني. ومن المقرر أن يقعا مع أحد فرق التصنيف الأول مازيمبيى، النجم الساحلي، صن داونز والترجي.