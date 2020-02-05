"كاف" يعلن نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكشفت القرعة التي جرت، اليوم الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة، ضم مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال لقاءات قوية، وحماسية، حيث وصل لأول مرة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى دور ربع النهائي، 8 فرق أبطال سابقين للبطولة، وأصحاب تاريخ طويل، بحسب موقع "جول".

كما وصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الثماني: الأهلي والزمالك (مصر)، الوداد والرجاء (المغرب)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) وماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا).

وتم تقسيم الفرق الثمانية التي تأهلت إلى دور ربع النهائي إلى مجموعتين، وضعت كرات المتصدرين في وعاء، والوصفاء في وعاء آخر، ثم تم سحب الكرات.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي: "صن داونز والأهلي، مازيمبي والرجاء، والترجي والزمالك، النجم الساحلي والوداد".