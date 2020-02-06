ليفربول يضم لاعبا جديدا لقائمة دوري الأبطال

استعدادا لخوض منافسات دور خروج المغلوب في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، قام ليفربول بضم لاعب جديد لقائمته القارية.

ووفقا لما ذكره موقع النادي الأحمر، تم ضم تاكومي مينامينو إلى قائمة ليفربول المشاركة في دوري الأبطال.

وكان الياباني الدولي قد انضم لصفوف ليفربول خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وخاض صاحب الرقم 18 إلى الآن، أربع مباريات مع ليفربول بواقع مباراتين في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الاتحاد.

Liverpool signed him very early on in the window and it's hard to say no to Takumi Minamino for only £7.25m pic.twitter.com/e1VzkHAidN — Instant Football (@InstantFootieUK) February 4, 2020

يذكر أن ليفربول في دور الستة عشر سيواجه أتلتيكو مدريد، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 18 فبراير/ شباط في إسبانيا، على أن تقام مباراة الإياب في آنفيلد يوم 11 مارس/ آذار.