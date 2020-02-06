بتصويت جميع الأندية... تعديل مهم في الدوري الإنجليزي الممتاز

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموافقة على تعديل موعد غلق نافذة الانتقالات الصيفية لتنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول، بدلا من انتهائها قبل انطلاق الموسم.

ووفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي"، كانت نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي تغلق 3 أسابيع مبكرا عن باقي الدوريات الأوروبية، إلا أن الوضع تغير مع إعلان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا تغلق في منتصف أغسطس/آب خلال الموسمين الماضيين، بعد أن اشتكى مدربون من أن إبقاء سوق الانتقالات مفتوحة خلال الأسبوعين الأول والثاني من الموسم، يثير حالة من الاضطراب.

Premier League clubs have voted to return to a longer summer transfer window.



More: https://t.co/xoXdozAywl pic.twitter.com/CxmUiUOyaN — BBC Sport (@BBCSport) February 6, 2020

وكانت الأندية الإنجليزية تأمل في أن تتبعها أندية مسابقات الدوري في الدول الأخرى، لكنها تمسكت بالموعد المعتاد لغلق سوق الانتقالات الصيفية في نهاية أغسطس.

وكان ذلك يؤدي لمنح لاعبي الدوري الإنجليزي حرية الرحيل من أنديتهم لأندية غير إنجليزية خلال أول أسبوعين من الموسم، بينما لا يمكن للأندية الإنجليزية تعويضهم.