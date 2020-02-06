بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري (2-1)

أنهى النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس 6 فبراير/شباط، عقدته أمام نادي بيراميدز، بفوز قاتل بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الدوري المصري.

وتقدم بيراميدز بالنتيجة في الدقيقة 53 عن طريق رأسية قوية للمدافع علي جبر، ثم تعادل أليو بادجي لنادي الأهلي بالنتيجة في الدقيقة 77، مستفيدا من تسديدة أليو ديانغ الصاروخية.

واختطف الأهلي نقاط المباراة الثلاث بفوز قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع عن طريق أليو ديانغ، الذي استفاد من ركنية سريعة نفذها الفريق الأحمر.

وبذلك الفوز يعزز الأهلي صدارته للترتيب رافعا رصيده إلى 39 نقطة، ويتراجع بيراميدز إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.