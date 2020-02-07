نجم إنتر ميلان الجديد يهدف لكسر هيمنة يوفينتوس

أعلن الساحر الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان الجديد، أن قرار انضمامه للإنتر تم اتخاذه لإحداث الفارق بالشكل الأولي، وكسر هيمنة يوفنتوس والفوز بلقب الدوري الإيطالي، وأكد عدم خوفه من مواجهة ميلان ونجمه زلاتان إبراهيموفيتش.

وصرح إريكسن لصحيفة La Gazetta الإيطالية "يوفنتوس يفوز منذ فترة طويلة، نحن نريد تغيير الأشياء، وهذا ما جئت من أجله، لقد تحدثت مع (المدرب) كونتي مرة قبل وصولي إلى ميلان، وكان مباشراً جداً معي، أخبرني كيف يراني كلاعب، وماذا يريد مني في الملعب، مع ومن دون الكرة".

وأضاف: "كل شيء أكثر تنظيماً هنا، حصص كونتي التدريبية صعبة للغاية، لكنني مستعد لها.. أريد أن ألعب حيث يمكنني الحصول على الكرة، لا يهم أين، لكن يجب أن أبقى في منتصف الملعب لصنع شيء ما".

وتابع: "كونتي يلعب بثلاثة لاعبين في المنتصف، وهذا أمر مختلف قليلاً، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون لديك إمكانية الإبداع، لا أشعر بثقل المسؤولية، خلال سنواتي الأخيرة في توتنهام والدنمارك، دائماً ما كانوا يحمّلونني المسؤولية، أنا معتاد ذلك".

واستكمل الدنيماركي: "لا شيء تغير في إنتر، أريد أن أكون اللاعب الذي يُحدث الفارق، أنا بحاجة إلى وقت.. أحب كل شيء في كرة القدم باستثناء الخسارة".

وبخصوص ديربي ميلانو المقرر الأحد المقبل، صرح: "رأيت بعض المباريات على شاشات التلفاز من قبل، لكني سألعب فيه الآن، وسيكون الأمر مختلفاً تماماً، أتوقع جواً مختلفاً عن لندن.. أعتقد أن الملعب بأكمله سيغني، وسيكون هناك كثير من الضجيج".

وعن مواجهة زلاتان إبراهيموفيتش، قال: "أنا وزلاتان مختلفان للغاية، إنه معتادٌ مثل هذه المباريات، لكنني سأشارك لأول مرة"، وعما يخيفه في ميلان، أجاب إريكسن: "صديقي سيمون كاير، لقد تحدثت معه كثيراً.. لكن ليس هناك شيء يخيفني، نحن في وضع ومكان أفضل، إلا أن كل شيء قد يحدث في الديربي".