بعد تألقه في مباراة سوسيداد... فينيسيوس جونيور يحدد مستقبله مع ريال مدريد

وردت تقارير صحفية كبيرة ربطت اسم لاعب ريال مدريد الموهوب الشاب فينيسيوس جونيور بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن فينيسيوس في حديثه بالأمس وضع حدا لكل الأقاويل، محدداً مستقبله بكل وضوح.

وقال فينيسيوس، في لقاء صحفي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، بعد المباراة التي جمعت فريقه ريال مدريد مع ريال سوسيداد ضمن مسابقات كأس ملك إسبانيا: "ليس هناك أي احتمالية لرحيلي، أريد الاستمرار في ريال مدريد".

Vinicius reflects on defeat, his performance and responds to PSG rumourshttps://t.co/Jd43n9Pgb5 — AS English (@English_AS) February 6, 2020

وأضاف جونيور بعد خسارة الريال برباعية وخروجه من ربع نهائي كأس إسبانية: "لم نكن جيدين ولعب ريال سوسيداد بطريقة جيدة، كانت مباراة واحدة وصعب الخصم الأمور علينا".

وعن الجمهور قال فينيسيوس: "أشكر جمهور الريال و آمل أن يواصل دعمه لنا حتى النهاية، لأننا سنقاتل حتى الرمق الأخير من الموسم للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

ورفض الحديث عن هدفه الذي ألغاه الحكم، وقال إنه "لم يتحدث بهذا الخصوص لا مع الحكم ولا مع غيره"، مؤكداً أن "هذه المباراة كانت صعبة جدا وأن اللاعبين فعلوا كل مابوسعهم، وأن الفريق سيبقى يقاتل حتى النهاية".

وكان ريال سوسيداد قد أقصى نادي ريال مدريد، أمس الخميس، من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه عليه، في ملعبه سانتياغو برنابيو، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة.