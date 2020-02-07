بعد طول انتظار... كومان يعود لتشكيلة بايرن من بوابة لايبزيج

ويغيب الفرنسي كومان، الذي يمنح بايرن خيارات هجومية متنوعة وسرعة على الجناح، منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول بسبب إصابة في الركبة.
وقال المدرب المؤقت فليك حسب مانشره النادي البافاري في موقع تويتر للتواصل الإجتماعي "كينجسلي كومان عاد إلى التشكيلة ونحن سعداء للغاية بذلك".
🎙 Hansi #Flick zur Personalsituation: "Kingsley #Coman ist wieder im Kader dabei, wir freuen uns sehr. Drei Spieler stehen nicht zur Verfügung: Niklas #Süle, Ivan #Perišić und @Javi8martinez. "#FCBRBL #FCBayern pic.twitter.com/MuCJZwwaPp
— FC Bayern München (@FCBayern) February 7, 2020
ولا يزال بايرن يفتقد نيكلاس زوله وخابي مارتينيز بينما أصيب الجناح إيفان بريشيتش في الكاحل خلال المران هذا الأسبوع وسيغيب لمدة شهر على الأقل.
لكن الفريق البافاري فاز بمبارياته الثماني الأخيرة بجميع المسابقات، من بينها ست على التوالي في الدوري، ليستعيد الصدارة من لايبزيج في الجولة السابقة.
ويملك بايرن الآن 42 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لايبزيج الذي فشل في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.
وقال فليك "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لبايرن كي يظهر قوته. بالنسبة لكثيرين تعد مواجهة الأحد مباراة نهائية لكني لا أريد سماع ذلك.
وأضاف "لا تزال هناك 13 مباراة بعد هذا اللقاء ويمكن أن يحدث الكثير".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)