بعد طول انتظار... كومان يعود لتشكيلة بايرن من بوابة لايبزيج

قال هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، إن الفريق البافاري سيستعيد الجناح كينغسلي كومان في تشكيلته عندما يستضيف رازن بال شبورت لايبزيج منافسه على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد غد الأحد، عقب عودته من الإصابة.

ويغيب الفرنسي كومان، الذي يمنح بايرن خيارات هجومية متنوعة وسرعة على الجناح، منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول بسبب إصابة في الركبة.

وقال المدرب المؤقت فليك حسب مانشره النادي البافاري في موقع تويتر للتواصل الإجتماعي "كينجسلي كومان عاد إلى التشكيلة ونحن سعداء للغاية بذلك".

ولا يزال بايرن يفتقد نيكلاس زوله وخابي مارتينيز بينما أصيب الجناح إيفان بريشيتش في الكاحل خلال المران هذا الأسبوع وسيغيب لمدة شهر على الأقل.

لكن الفريق البافاري فاز بمبارياته الثماني الأخيرة بجميع المسابقات، من بينها ست على التوالي في الدوري، ليستعيد الصدارة من لايبزيج في الجولة السابقة.

ويملك بايرن الآن 42 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لايبزيج الذي فشل في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.

وقال فليك "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لبايرن كي يظهر قوته. بالنسبة لكثيرين تعد مواجهة الأحد مباراة نهائية لكني لا أريد سماع ذلك.

وأضاف "لا تزال هناك 13 مباراة بعد هذا اللقاء ويمكن أن يحدث الكثير".