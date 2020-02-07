غوارديولا: ميسي لاعب برشلونة وأتمنى استمراره مع النادي... فيديو

قال المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا إن ميسي هو لاعب برشلونة، معبرا عن أمنيته في بقاء اللاعب في صفوف النادي الكتالوني.

وأكد غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز تعليقا على الأخبار التي ربطت الفريق الإنجليزي بنجم برشلونة "ميسي هو لاعب لبرشلونة وسيبقى وهذه أمنيتي، لا أتكلم عن لاعبين ينتمون لفريق آخر".

Pep “It’s my wish that Messi stays at Barcelona” #Pep pic.twitter.com/UClJaVJdId — The Pep (@GuardiolaTweets) February 7, 2020

وأكد المدرب الإسباني أن نجمه رحيم سترلينغ يعاني من إصابة ويحتاج للوقت للتعافي وقال: "لديه إصابة في أوتار الركبة سنرى إن كان يحتاج لأسابيع للتعافي، لكننا سننتظر إن كان يستطيع اللحاق بلقاء ريال مدريد".

كما أشاد بيب غوارديولا بمهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق رغم كثرة إصاباته وقال: "الملك أغويرو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم إصاباته لكنه متواجد دائما، إنه لاعب من طراز عالمي وإنسان رائع".

ووضعت عدة تقارير إعلامية مانشستر سيتي كوجهة محتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خلافه الأخير مع المدير التقني الفرنسي إيريك أبيدال خصوصا في ظل علاقته الجيدة بالمدرب الإسباني بيب غوارديولا والذي تألق في فترة قيادته لبرشلونة.