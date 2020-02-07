"حيلة خبيثة" نفذها عمال الاستاد... يكتشفها حكم برازيلي ويوقف المباراة

اكتشف حكم مباراة برازيلية "حيلة خبيثة" نفذها عمال ملعب "إنياو" لعدم احتساب الحكم أي ركلات جزاء بحق فريقهم في مواجهته أمام أتليتيكو جويانينسي بكأس البرازيل.

وبعد انطلاق المباراة بفترة بسيطة، لاحظ أحد الحكام أن منطقة الجزاء أصغر بصورة كبيرة، وفقا لما نقلته صحيفة "غلوبو سبورت" الرياضية البرازيلية.

وبالفعل أوقف حكم المباراة ليكتشف أن "الخط العرضي" لمنطقة الجزاء تم تصغير بنحو 2.5 متر.

Os caras erraram o tamanho da área no jogo entre Atlético-GO e União-MT na Copa do Brasil e tiveram que refazer no meio da partida Isso é Brasil pic.twitter.com/dEaejfXdXH — Cartolance (@CartolanceFC) February 7, 2020

​وأمر الحكم بعدها بوضع خط جديد مكان الخطر القديم، ولكن أصيب اللاعبون بعد ذلك بالارتباك، بسبب ظهور الخطين معا، ما جعل الحكم يوقف المباراة مجددا.

وأجبر الحكم عمال ملعب إنياو، على إعادة رسم الخطوط البيضاء وتوضيحها باستخدام الطلاء الأبيض، ثم استخدام الطلاء الأخضر لإخفاء الخط المزيف الذي تم رسمه قبل المباراة.

Coisas que só acontecem no Mato Grosso: antes do jogo da @CopadoBrasil do União contra o Atlético-GO, perceberam que a pintura da área estava com um pequeno erro de tamanho... 😂😂😂 pic.twitter.com/uZxtjJrsUk — Thiago Narciso (@narciso_thiago) February 7, 2020

​واستكمل حكم المباراة اللقاء الذي يجمع أتليتيكو جويانينسي مع مضيفه إنياو في كأس البرازيل الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.

وانتهت المباراة بفوز أتليتيكو جويانينسي بهدف دون رد، وتأهله إلى الدوري التالي من البطولة البرازيلية ليواجه فريق سانتا كروز.