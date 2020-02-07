مدرب الترجي يكشف عن "سلاحين" يعتمد عليهما فريقه في 3 مواجهات ضد الزمالك

كشف مجدي التراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، عن "سلاحين" يعتمد عليهما فريقه، قبل مواجهات الزمالك المصري الثلاث في كأس السوبر الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الترجي، حامل اللقب، في مواجهة الزمالك، حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجه بتلك الطريقة الترجي والزمالك في 3 مباريات في أقل من شهر واحد، ستبدأ بمواجهة السوبر الأفريقي في قطر يوم 14 فبراير، ثم لقاء الذهاب في دوري أبطال أفريقيا يوم 29 فبراير باستاد القاهرة الدولي، وأخيرا لقاء إياب دوري أبطال أفريقيا يوم 6 مارس/آذار على الملعب الأولمبي في رادس.

وعن تلك المواجهات الثلاث، قال التراوي في تصريحات لصحيفة "الشروق" التونسية:"قرعة دوري أبطال أفريقيا، وضعت حامل اللقب أمام منافس محترم وهو الزمالك المصري".

وتابع "نعلم أن الزمالك سيكون منافس صعب خلال مواجهتي دوري أبطال أفريقيا وفي كأس السوبر".

لكن أشار إلى أن الترجي يتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، مضيفا "نعمل على أن نجعل كل مواجهة مع الفريق الأبيض لها هدف معين".

وأوضح أن الترجي يعتمد في ذلك على سلاحين في تلك المواجهات الصعبة، وأشار إلى السلاحين هما "الثقة" و"التركيز".

وأردف بقوله "الأكيد أننا سنستعد جيدا للزمالك في المسابقتين، وعلينا ألا نتخطى المراحل وأن نركز الآن على المواجهة الأولى في السوبر الأفريقي".

وتحدث تراوي عن الزمالك قائلا: "الزمالك اسم كبير ومحترم، واستعاد بريقه في الفترة الأخيرة وعزز صفوفه بانتدابات عديدة قوية".

وأضاف

"لكن رغم ذلك سننجح في تخطي عقبته، للذهاب بعيدا في دوري أبطال إفريقيا، فنحن ندافع عن لقبنا".

واستمر بقوله "لا أعتقد أن نتيجة لقاء السوبر ستؤثر على مباراتي الذهاب والإياب لدوري الأبطال باعتبار ورقة التأهل للمربع الذهبي ستلعب مباراتي ذهاب وإياب فيما كأس السوبر سيلعب من مباراة وحيدة".