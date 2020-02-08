لم يكن عطل في المحرك.. كشف السبب الحقيقي لتحطم طائرة كوبي براينت

تم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير كوبي براينت، ومعه نجلته جيانا و7 أشخاص آخرين في أواخر الشهر الماضي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "يو إس أي توداي"، الطائرة المنكوبة التي كانت تقل براينت لم تكن تحتوي على جهاز لمنع الصدامات، وهو نظام يساعد الطيارين على القيادة بسهولة خلال الطقس السيء.

وأوصى مجلس الأمن الوطني للنقل في الولايات المتحدة بضرورة استخدام هذا الجهاز في طائرات الهليكوبتر، لأهميته الكبيرة خلال الظروف المناخية السيئة.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020

كوبي براينت كان يسافر على متن طائرة مروحية سقطت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي على بعد 53 كيلومتر من مدينة لوس أنغلوس لتتحطم.

وكان براينت في طريقه لمشاهدة مباراة كرة سلة، وكشفت التحقيقات أن حطام الطائرة المنكوبة لا يظهر أي خلل في محركها أدى إلى السقوط.