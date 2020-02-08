برشلونة يدرس إمكانية خفض سعر كوتينيو لعرضه للبيع

ذكرت تقارير إعلامية رغبة نادي برشلونة الإسباني بعرض لاعبه البرازيلي المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، فيليبي كوتينيو، للبيع مقابل 80 أو 90 مليون يورو.

بحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن النادي الإسباني يدرك بأنه لن يستطيع بيع البرازيلي بمبلغ يصل لـ120 مليون يورو.

لذك فإن النادي بدأ في التفكير جديا بخفض سعر اللاعب صاحب الـ27 عاما، ليتراوح سعره مابين 80 و90 مليون يورو.

يذكر أن البرازيلي انتقل لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2017-18، في صفقة انتقال اقتربت من 120 مليون يورو.

لينضم كوتينيو إلى بايرن ميونيخ في 19 أغسطس/آب 2019، قادما من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

حيث شارك كوتينيو في 18 مباراة مع فريقه الألماني في الدوري المحلي، مسجلا ستة أهداف ومررا 6 تمريرات حاسمة.