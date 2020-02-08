قد تحمل الجنسية البريطانية.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح

استقبل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مولودته الثانية صباح اليوم السبت.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، أطلق صلاح اسم "كيان" على طفلته، بعد أن كان قد أطلق على ابنته الأولى اسم مكة والتي رزق بها في 2014.

وكانت مكة قد ولدت في العاصمة لندن حيث كان والدها وقتها لاعبا في تشيلسي، بينما ولدت كيان في مدينة ليفربول.

ويحق للمولودة الجديدة الحصول على الجنسية البريطانية، حيث يحمل صلاح الإقامة الدائمة.

وفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعنى إسقاط جنسية البلد الأصلي حيث سيكون متاحا لكيان صلاح امتلاك الجنسيتين المصرية والبريطانية.