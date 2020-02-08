مذيع شهير "يزحف" خلف زوجة رونالدو والأخير يهديه قميصه.. فيديو

شارك المقدم الإيطالي الشهير، كارو أماديوس، بتقديم الحفل والذي فاجئ خلاله زوجة البرتغالي، بحركة أثارت الكثير من ردود الأفعال وأولها من قبل جورجينا.

حيث قام المذيع خلال تقديمه للحفل بالحديث مع جورجينا على المنصة، ليسألها عن رأيها بقميص فريق "السيدة العجوز"، فأجابت "إنه أجمل قميص في العالم"، وذلك في لقطة ظهر فيها وكأن المذيع يرتدي قميص يوفنتوس، تحت سترته.

Georgina: "..... the most beautiful shirt in the world..." ⚫⚪ pic.twitter.com/LB65xavFS7 — Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) February 6, 2020

لتظهر المفاجأة بعد أن خلع المذيع سترته، ليظهر الجزء الخلفي للسترة بقميص نادي إنتر ميلان، الغريم لنادي يوفنتوس، وكتب على ظهره الرقم 9 واسم المهاجم البلجيكي، لوكاكو.

المذيع أماديوس، أستضاف جورجينا زوجه كريستيانو وأظهر قميص اليوفنتوس كإحتراماً للكريستيانو الحاضر.. ثم عطاك حركة surprise moth*** .. نصف ظهره كان قميص الإنتر لوكاكو😂..

pic.twitter.com/M4FvR2LkEE — ⭐️ ثامر النيراتزوري ⭐️ (@i_THAMER6) February 6, 2020

وظهرت جورجينا بموقف محرج لتحاول الابتعاد عن الوقوف بجانب المذيع، الذي ظل يزحف خلفها قبل أن تعطيه سترته ليرتديها مجددا.

L’Interista Amadeus avec un maillot spécial devant Georgina Rodriguez, la femme de CR7 😂 #Sanremo2020 pic.twitter.com/mUNwFTPiIk — 𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 (@CedricCanale) February 6, 2020

ليقوم بعدها بتسليم رونالدو هدية عبارة عن شعار نادي إنتر ميلان، ليقدم له البرتغالي قميصه مع يوفنتوس مع الرقم 7 واسمه.