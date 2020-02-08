مصري يهزم إسرائيليا في تمهيدي كأس العالم للسلاح

فاز أيمن فايز، لاعب المنتخب المصري للسلاح، على نظيره الإسرائيلي في تمهيدي كأس العالم للسلاح.

وقال موقع "مبتدا" إن أيمن فايز تأهل إلى دور الـ64 التمهيدى لكأس العالم لسلاح سيف المبارزة بكندا، بعد الفوز على لاعب إسرائيل بنتيجة 13/15.

ويأتي تأهل أيمن فايز، بعد أن حقق ذهبية بطولة أمريكا لسلاح "سيف المبارزة" بفوزه على بطل أمريكا مؤخرا.

وفى سياق متصل، بدأ اتحاد السلاح استعداداته النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى.