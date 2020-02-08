بعد أيام قليلة من التعاقد معه.. لاعب مانشستر يونايتد الجديد يغيب عن الفريق بسبب كورونا

استبعد أوديون إيغالو، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، من معسكر التدريب بعد أن رفعت بريطانيا حالة التأهب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة "ميرور سبورت" تصريحا لمدرب الفريق أولي سولشار يقول فيه إنه سيتم استبعاد اللاعب من معسكر تدريب الفريق في إسبانيا خوفاً من إمكانية عدم تمكنه من دخول الأراضي البريطانية لدى عودته.

وأضاف سولشار "حزينون لأجله، لا ندري إذا كان سيسمح له بالدخول بعد تشديد القيود على الحدود أم لا، كنا نود حضوره والتعرف عن اللاعبين ولكن هذا صعب".

وتم التعاقد مع اللاعب النيجيري إيغالو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من شنغهاي شينهوا الصيني.