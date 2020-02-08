ثورة أرتيتا في أرسنال قد تسهل رحيل أوباميانغ لبرشلونة

نقلت تقارير إعلامية عن رغبة مدرب أرسنال الإنجليزي، الإسباني مايكل أرتيتا، إحداث ثورة في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة في حال الفشل في الحصول على مقعد في إحدى البطولات الأوروبية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية الفشل الأوروبي سيدفع الفريق لبيع عدد من لاعبيه ليتمكن من عقد الصفقات التي يرغب به الإسباني، لتدعيم الفريق.

وعلى الرغم من رفض أرتيتا التخلي عن أوباميانغ، إلا أن الأخير يرغب في الرحيل، خاصة وأن عقده ينتهي بصيف 2021، بالإضافة لتوقف مفاوضات التجديد.

في الوقت الذي لن يستغي فيه النادي اللندني عن لاعبيه بشكل مجاني، وبخاصة وأن اللاعب كلف خزائن النادي حوالي 60 مليون يورو.

وكذلك يرفض اللاعب البقاء في الفريق، في الوقت الذي يدرك فيه اهتمام برشلونة بضمه.

ويرغب برشلونة في ضم مهاجم جديد لتعويض الرحيل المحتمل للأوروغوياني لويس سواريز مهاجم النادي، والذي تقدم به العمر ولا ينوي برشلونة تجديد عقده.

وحدد برشلونة بدائل للأورغوياني، وفي مقدمتهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وأيضاً البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.