ريتشارليسون يقود إيفرتون للفوز بثلاثية على بالاس

أحرز ريتشارليسون هدفا رائعا وساهم في هدف آخر قرب النهاية ليفوز إيفرتون 3-1 على كريستال بالاس ويتقدم إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ووفقا لوكالة "رويترز" وبعد سبع دقائق من نجاح كريستيان بنتيكي في إدراك التعادل لبالاس ويسجل هدفه الأول منذ أبريل/ نيسان، انطلق البرازيلي ريتشارليسون بالكرة من منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب ببراعة وأطلق تسديدة أرضية قوية ليسجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

ورغم أن بالاس بدأ المباراة بقوة وسدد المدافع باتريك فان أنهولت كرة اصطدمت بالقائم، تقدم إيفرتون بهدف بعد 18 دقيقة عندما ركض ثيو والكوت ناحية اليمين وأرسل كرة عرضية قابلها برنارد بتسديدة مباشرة قوية في المرمى.

لكن والكوت خرج بعدها من الملعب بسبب إصابة في الركبة وشارك جبريل سيديبي الذي تأخر في النزول وبدا أنه يبحث عن شيء ما.

وأخفق بالاس في التعامل مع قوة وسرعة ريتشارليسون لكنه تعادل عندما سدد بنتيكي كرة أرضية خدعت الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 51 ودخلت مرماه لينهي صيام المهاجم الذي استمر 1476 دقيقة.

وأصلح بيكفورد الخطأ وأنقذ محاولة خطيرة من بنتيكي، الذي سدد أيضا في القائم، قبل أن يحسم دومينيك كالفرت-لوين انتصار إيفرتون عندما تابع ضربة رأس ريتشارليسون المرتدة من العارضة في الدقيقة 88 ووضع الكرة من مدى قريب في المرمى دون عناء.