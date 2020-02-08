أهداف مبارة أتلانتا وفيورنتينا 2-1 في الدوري الإيطالي ... فيديو

حوّل أتلانتا تأخره بهدف ليحقق انتصاره الأول في ضيافة فيورنتينا في 27 عاما بالتفوق 2-1 وينفرد بالمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبالحديث عن مجريات المباراة، سجل فيدريكو كييزا هدفا بتسديدة رائعة ليمنح فيورنتينا التقدم قبل الاستراحة في استاد أرتيميو فرانكي.

لكن أتلانتا أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني عن طريق دوفان زاباتا قبل أن يسجل زميله رسلان مالينوفسكي هدف الانتصار بتسديدة قوية من خارج المنطقة قبل 18 دقيقة من النهاية.

وبذلك انتهت سلسلة مؤلفة من 18 مباراة دون فوز لأتلانتا على فيورنتينا خارج أرضه في الدوري المحلي، حيث يعود اخر انتصار إلى يناير كانون الثاني 1993.

وانفرد أتلانتا بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن روما خامس الترتيب الذي خسر 3-2 أمام بولونيا يوم أمس الجمعة.

وخسر فيورنتينا بذلك للمباراة الثالثة على التوالي ليحتل المركز 14 برصيد 25 نقطة.