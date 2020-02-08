خيتافي يشعل الدوري الإسباني بعد فوز كبير على فالنسيا

تمسك خيتافي بطموحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن تلاعب بمنافسه المباشر فالنسيا وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ضمان منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

افتتح المهاجم المخضرم خورخي مولينا التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 58 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس، ثم ضاعف التقدم في الدقيقة 67 بعد مراوغة ثلاثة مدافعين في منطقة الجزاء.

وأضاف شريكه في الهجوم خايمي ماتا الهدف الثالث في الدقيقة 88، بعد أن حصل الوافد الجديد لفالنسيا أليساندرو فلورينزي على بطاقة حمراء مباشرة.

واشتعلت المنافسة في الدوري الإسباني بعدما عزز الفوز موقع خيتافي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 23 مباراة وبفارق خمس نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الخامس، وأربع نقط عن برشلونة الثاني الذي يذهب غدا لملاقات ريال بيتيس.