بعد اختبارهم في مباراة الكأس أمام سوسيداد... أربعة لاعبين خارج حسابات زيدان

دخل زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مع ريال سوسيداد بسبع تغييرات في التشكيلة الأساسية، لم يكونوا في محل ثقة مدربهم مما أدى لخروج الفريق من البطولة.

وأجرت صحيفة "آس" الإسبانية تقييماً تبين فيه أن عدة لاعبين تم الإعتماد عليهم في مراكز حساسة بخطة المدرب الفرنسي أخفقوا في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، مما أدى جعل الصحف الإسبانية تتوقع أن يكونوا خارج حسابات زيزو في المباريات القادمة.

وشمل ا نتقاد الصحافة لأربعة لاعبين هم الحارس الفرنسي ألفونس أريولا الذي قدم في الصيف على سبيل الإعارة من باريس سانجيرمان، وعولت الجماهير عليه في بداية الموسم، قبل أن يرتكب أخطاء كبيرة جعلت تيبو كورتوا هو مصدر الثقة الأول والأخير.

أما اللاعب الثاني فهو خاميس رودريغيز، وهو ما يعتبر صدمة بالنسبة لكثير من اللاعبين حسب تقييم صحيفة "آس" الإسبانية، بسبب التراجع الكبير عن خميس القديم في ريال مدريد.

وعلى ما يبدو فقد وجد المدرب الفرنسي ضالته في فيرلاند ميندي، بما يخص مركز الظهير الأيسر، بعد أن انخفض مستوى مارسيلو كثيراً في الآونة الأخيرة وارتكب العديد من الهفوات الدفاعية، ما دفع جمهور البرنابيو لإطلاق صافرات الاستهجان التي ندد بها زيدان اليوم في مؤتمره الصحفي وقال إن مارسيلو لا يستحقها.

واعتمد زيدان كذلك على الإسباني الشاب إبراهيم دياز، وأخفق اللاعب في الظهور بشكلٍ جيد بالرغم من تمريراته التي جاء منها هدف مارسيلو، حيث شارك كبديل للويلزي جاريث بيل في مباراة سلامنكا بكأس الملك، وتسبب في الهدف الثاني للريال قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث والحاسم في اللقاء، وفي مباراة أونيونيستاس قدم أداءً جيدًا وخلق خطورة كبيرة على مرمى الخصم، مما دفع زيدان للاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية لمباراة ريال سوسيداد، ومع ذلك لم يكتسب ثقة زيدان الكاملة تبديله.