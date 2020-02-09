تأجيل مباراة مونشنجلادباخ وكولونيا بسبب تحذيرات من أجواء عاصفة

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنها قررت تأجيل مباراة في الدوري بين بروسيا مونشنجلادباخ وضيفه كولونيا والتي كانت مقررة، اليوم الأحد 9 فبراير/شباط، بسبب تحذيرات من أجواء عاصفة في المنطقة.

وقالت الرابطة في بيان نقلته وكالة "رويترز": "بسبب تحذيرات من أحوال جوية سيئة من جانب مصلحة الأرصاد الألمانية ونتيجة للمخاوف الأمنية الناتجة عن ذلك فقد تقرر تأجيل المباراة بين بروسيا مونشنجلادباخ وكولونيا في الدوري الألماني والتي كانت مقررة اليوم الأحد".

❗ #BMGKOE has been called off due to Storm Sabine as safe travel for fans can't be guaranteed. The decision was taken after an analysis of the weather forecast this morning. A new date for the game has not yet been decided.#DieFohlen pic.twitter.com/fbKq6KLUh4 — Gladbach (@borussia_en) February 9, 2020

​ومن المتوقع أن تضرب العاصفة "سابينه" المنطقة الواقعة في غرب ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الرابع بين فرق الدوري الألماني برصيد 39 نقطة متخلفا بـ3 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.